Наш завод является одним из самых крупных и современных производств пластиковых окон в Саратове и ежедневно изготавливает более 150 изделий.
Свыше 50 000 семей стали нашими клиентами на протяжении 17 лет плодотворной работы нашего завода.
Производство и монтаж окон для остекления городских квартир – одно из ведущих направлений нашей деятельности. Мы используем только качественные, проверенные материалы и даём полную гарантию на выполненную работу.
Выполняем остекление балконов любой конфигурации и размеров пластиковыми светопрозрачными конструкциями. Вы получите помещение с оптимальным микроклиматом, которое можно будет использовать круглый год.
Остекление загородного дома пластиковыми окнами быстро, качественно и недорого. Ваш коттедж станет тёплым и комфортным. Оконные конструкции придают помещению индивидуальности, подчёркивают его красоту.
Изготовление и установка светопрозрачных конструкций не только украшает террасы, беседки, но и делает их более функциональными. Вы сможете использовать эти помещения, когда захочется, не обращая внимание на превратности погоды.
цена: 4 750 ₽детальный просчёт
Подоконники
Всего
150 руб.
Откосы
Всего
750 руб.
Отливы
Всего
150 руб.
Подоконники
Всего
150 руб.
С началом весны остро встал вопрос о замене старых окон на пластик. Обратился в компанию Новокон. Установили быстро, профиль качественный. Каждому клиенту дарят подарки. Рекомендую.
Установка выполнена аккуратно, придраться не к чему. Старые окна вывезли, процесс построен так, что лишней пыли и грязи нет. Для меня это важно, у меня аллергия. Выполнено на пятёрку.
В начале недели ребята из компании Новокон поменяли нам окна в нашей старой двушке. Всего за пол дня всё сделали под ключ. Демонтировали старые окошки, установили новые и что очень порадовало, убрались за собой. А ещё я получила подарок, очень приятно.
Сайт компании Новокон нашел в интернете. Установили довольно быстро и аккуратно. Ответственно отнеслись к вывозу мусора. Минусов не увидел. Твёрдая пятёрка.